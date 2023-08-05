بالصور.. إطلالة كاجول رائعة لـ دانييلا رحمة سحرت فيها العيون





سحرت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة الجمهور بأحدث إطلالة لها من أخر جلسة تصوير خاصة خضعت لها، ما لاقى إعجاب الجمهور الذي أشاد بجمالها.

وشاركت دانييلا رحمة صوراً، ظهرت فيها بإطلالة كاجول بسيطة، حيث كانت ترتدي كروب توب باللون الزهري من دون اكمام مع سروال جينز واسع عالي الخصر، وإعتمدت تسريحة تركت فيها شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال وجهها.

وكانت دانييلا رحمة قد شاركت في بطولة مسلسل “للموت”، إلى جانب الممثلين ماغي بو غصن، أحمد الزين، يامن الحجلي، ورد الخال، فايز قزق، محمد عقيل، كارول عبود، وسام صباغ، رندة كعدي وختام اللحام، كتابة نادين جابر، إخراج فيليب أسمر، إنتاج إيغل فيلمز. “الخليج 24”.