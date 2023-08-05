بسمة بوسيل ترد على معجبة هاجمتها بسبب تامر حسني





ردت الفنانة بسمة بوسيل على إحدى معجبات طليقها الفنان تامر حسني وذلك بعدما نشرت صورة عبر حسابها الرسمي على “انستجرام” بفيلتها في الساحل الشمالي.

واستفزت المعجبة “بسمة” بعد انفصالها عن تامر قائلة :”عايشة في فيلا تامر في الساحل ليه مفيش دم ولا كرامة ده مش بيت القاهرة ولا ولاد عشان يبقى بيت الزوجة ده بيت للمصيف في الساحل لكن مفيش كرامة فعلاً مغربية”.

وردت “بسمة” عليها قائلة :”الفيلا بتاعتى دلوقتي أتمنى مايجلكيش أزمة قلبية”.

وهنأت “بسمة بوسيل” مؤخراً المنتخب المغربي المشارك ببطولة كأس العالم للسيدات وذلك بعد فوزه مساء أمس الخميس على نظيره المنتخب الكولومبي بنتيجة هدف مقابل لا شئ والتأهل لثمن نهائي كأس العالم.

ونشرت “بسمة” صورة لاحتفال المنتخب المغربي بالتأهل عبر الاستوري خاصتها على موقع “انستجرام” وعلقت قائلة “رسمياً المنتخب المغربي النسوي في ثمن نهائي كأس العالم”.

وأعلنت بسمة بوسيل عن انفصالها رسمياً من زوجها السابق تامر حسني يوم الخميس الموافق 27 أبريل الماضي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد تامر الخبر بنشره خبر الانفصال عبر صفحاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح تامر حسني عقب انفصاله عن بسمة بوسيل أن النهايات أخلاق وأنه سيظل الدعم والسند لها على الرغم من الانفصال ولاقت كلمات تامر إعجاب متابعيه وجمهوره مؤكدين على احترامه وتقديره لزوجته السابقة بالرغم من الانفصال. “مصراوي”.