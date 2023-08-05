باريس سان جيرمان يواصل التصعيد ضد مبابي.. متى ينهي ريال مدريد الأزمة؟





يواصل باريس سان جيرمان تصعيده ضد مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

سان جيرمان لا يزال يستبعد مبابي من حساباته الأساسية للموسم الجديد، بعد قرار اللاعب برفض تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو/ حزيران 2024.

ويفترض أن ينضم مبابي إلى التدريبات الجماعية لسان جيرمان يوم الإثنين المقبل، بعد عودة بعثة الفريق من المعسكر الإعدادي في اليابان.

لكن صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية كشفت أن مبابي لن يسمح له بالتدرب مع بقية عناصر الفريق، وسيستمر عزله عن المران الجماعي.

وسيكتفي مبابي بالتدرب مع اللاعبين المعروضين للبيع من قبل إدارة باريس خلال الميركاتو الحالي، في انتظار أي تطور بشأن مستقبله.

وطبقا لـ”لوباريزيان”، فإن العلاقة بين مبابي وإدارة باريس باتت سيئة بشكل لا يمكن إصلاحه على المدى القريب.

إدارة باريس تنوي بشكل واضح عدم إعادة كيليان مبابي إلى التشكيلة الأساسية، حتى لو استمر عقب نهاية الميركاتو الحالي.

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وأمام هذه التطورات، يراقب ريال مدريد الوضع، وهو النادي الذي يحلم مبابي بارتداء قميصه، ما دفعه لرفض العرض الضخم الذي قدم له من الهلال السعودي والذي كان سيتقاضى فيه 700 مليون يورو سنويا.

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وقد يتقدم ريال مدريد بعرض رسمي لشراء مبابي بعد 15 أغسطس/ آب الجاري، بحسب “لوباريزيان”.

وإذا كان عرض ريال مدريد بعد 15 أغسطس يلبي توقعات باريس سان جيرمان، فسيتم حل الأزمة على الفور ، كون كيليان يريد الانضمام إلى النادي الملكي.

العين الاخبارية