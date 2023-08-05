خروج 70٪ من الصيدليات عن الخدمة بسبب النهب والاتلاف





كشفت إحصائية لتجمع الصيادلة المهنيين عن خروج 70٪ من الصيدليات عن الخدمة بسبب توقف (41) شركة أدوية وتعطل (12) مصنع جراء النهب والسرقة والاتلاف بما يعادل 50٪.

وأوضح المتحدث باسم حزب البعث العربي الاشتراكي مهندس عادل خلف الله ل ” اليوم التالي” أن الإحصائيات اكدت انعدام ألادوية المنقذة للحياة وأدوية الأمراض المزمنة وتضاعف اسعار المتوفر خمس اضعاف . مما يضع حياة مرضى السكري والقلب في حافة الخطر.

واكد تراجع جلسات غسيل الكلى من (4) جلسات أسبوعيا، إلى جلستين ومؤخرا لجلسة واحدة، وبمعدل ساعتين عوضا عن ربع ساعات يجعل حياة حوالي (13) ألف مريض عرضة للموت بالسموم في أي لحظة.

اليوم التالي