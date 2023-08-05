البعث يحذر من مخطط لانهاك القوى المدنية واضعاف الجيش





جدد حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل موقفة الرافض للحرب ووقفها الفوري دون شروط،عبر حوار مباشر بين طرفيها يقطع الطريق على من دفعوا البلاد لهذه المواجهة، خدمة لأجندتهم الخاصة ونزوعهم السلطوي.

وحذر المتحدث الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي مهندس عادل خلف الله من مخطط لانهاك القوى المدنية،السياسية،والاجتماعية من خلال استهدافها بماكينة الدعاية النازية وتفكيك الجيش بالاستمرار في مخطط توريطة واضعافة وخلق المليشيات الخاصة الموازية والبديلة له.

وقال خلف الله في تصريح صحفي ل”اليوم التالي” ان استمرار الحرب، وعدم الاستجابة للمطلب الوطني بوقفها، دون شروط يعيد للأذهان إملاءات نيفاشا، التي أعقبت العنتريات الممجوجة والشعارات الطنانة الزائفة، وما نجم عنها من شرعنة للدكتاتورية وحماية للفساد والاستبداد، مقابل الموافقة على فصل الجنوب عن الشمال، بإجراءات شكلية.

ورهن خلف الله الحل باستنهاض قوى الحراك الثوري الملتف حول لا للحرب عبر اوسع جبهة للديمقراطية والتغيير تتخطى الخلافات الثانوية وتوحد الجهود والمبادرات وانتظامها في فعاليات سلمية في الداخل والخارج.

اليوم التالي