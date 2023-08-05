احتفالات ميسي الغريبة.. أهداف “سرية” خلفها





لم يحتج النجم الأرجنتيني لوقت كثير، قبل أن يبدأ بالتألق في الولايات المتحدة، فسجل 5 أهداف في أول 3 مباريات له مع ناديه الجديد إنتر ميامي.

لقطات أهداف ميسي في الأراضي الأميركية، شغلت مواقع كرة القدم العالمية، ومعها لقطات احتفالاته “الغريبة” التي بدأ يستخدمها في بلاد “العم سام”.

ومن بين الاحتفالات، اختيار ميسي لحركات خاصة بأبطال خارقين من شركة “مارفل”، مثل “ثور” و”واكاندا”، بعد تسجيله الأهداف.

في بادئ الأمر، توقعت الجماهير أن يكون ميسي محبا لشخصيات “مارفل” الخارقة، لكن نظريات جديدة بدأت تنتشر، كشفت أن احتفالات ميسي تحمل أهدافا تسويقية خاصة.

عدد من متابعي كرة القدم نوهوا إلى أن ميسي الذي يربطه بشركة أديداس عقد طويل، يروج في احتفالاته لشخصيات “مارفل”، بسبب الشراكة القادمة بين “مارفل” وأديداس.

ومن بين المنتجات، كرات جديدة للدوري الأميركي، تحمل علامات شخصيات “مارفل”، تباع الواحدة منها بـ170 دولار.

احتفالات ميسي الجديدة، قد تكون بأهداف تسويقية، وأبعاد كبيرة، خاصة وأن اللاعب انتقل إلى الدوري الأميركي، بعقد لم تكشف تفاصيله حتى الآن، ولكنها تضمنت نسب من أرباح لشركتي أبل وأديداس.

سكاي نيوز