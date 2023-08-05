بعد 6 سنوات من الرحيل.. ميسي سبب غدر نيمار ببرشلونة





تتواصل الحقائق في الظهور بشأن الأسباب المرتبطة برحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا عن برشلونة إلى باريس سان جيرمان قبل 6 سنوات.

وفي 4 أغسطس/آب 2017 فاجأ نيمار العالم وانتقل إلى باريس سان جيرمان بعد دفع الشرط الجزائي في عقده مع البارسا، والبالغ 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في التاريخ.

جماهير برشلونة وصفت نيمار باللاعب الخائن بسبب طريقة رحيله عن النادي، والتي لم تكن متوقعة، خاصة أنه كان يشكل مثلثا هجوميا رفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغواياني لويس سواريز.

أندري كوري، وكيل اللاعبين الشهير، ومن المقربين لنيمار، كشف عن الأسباب الحقيقية لقرار اللاعب البرازيلي بمغادرة البارسا قبل 6 سنوات.

يقول كوري: “نيمار رحل بسبب ما حصل بعد مباراة برشلونة الشهيرة ضد باريس سان جيرمان في مارس/آذار 2017، وانتصاره التاريخي 6-1”.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الكتالونية: “نيمار كان السبب الرئيسي في فوز برشلونة بالمباراة، لكن من تصدر عناوين الصحف هو ليونيل ميسي”.

وأردف: “نيمار يملك علاقة رائعة مع ميسي، ولم يكن يرغب في منافسته لأنه يحبه جدا، ولهذا فضل الرحيل واختار باريس سان جيرمان”.

وأتم: “كل أصدقائه أخبروه أنه سيقوم بارتكاب خطأ فادح لو غادر برشلونة، وأنه بعد شهرين سيطلب العودة ولن يكون قادرا على ذلك”.

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وحاول نيمار بالفعل العودة إلى برشلونة في صيف 2019، لكن هذه المحاولة فشلت بسبب عدم قدرة البارسا على تلبية مطالب باريس سان جيرمان المالية.

العين الاخبارية