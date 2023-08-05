اجراءات بوزارة المالية لصرف رواتب العاملين





أكدت وزارة المالية و التخطيط الإقتصادي أن أولياتها في الوقت الراهن الإيفاء بدفع مرتبات العاملين بالدولة موضحة أنه و مع مرور البلاد بتحديات الحرب اليومية و الآثار المترتبة عليها تأخرت المرتبات لأسباب فنية معلومة لدى الجميع و قد تم رفد وسائل الإعلام المختلفة من قبل بالأسباب التي تحول دون دفع المرتبات ، وأبانت الوزارة أنه في الأول من أغسطس الماضي أسفر إجتماع مجلس الوزراء الأخير عن توجيه لكلٍّ من وزارة المالية و بنك السودان بالتعاون مع وزارة الطاقة و التي ستقوم بإيداع إيرادات من عدة جهات تابعه لها لصالح بنك السودان و ذلك لتغذية حسابات الوحدات الحكومية المختلفة و من ثم صرف رواتب العاملين . ونفت الوزارة ما يدور في الوسائط من عدة شائعات تتحدث عن أن وزارة المالية و التخطيط الإقتصادي تقوم بدفع رواتب قوات الدعم السريع بما فيها شهر يوليو واصفة إياها بأنه أمر لا يخلو من سذاجة و فبركة خاوية من أي منطق يتقبله العقل . وأوضحت وزارة المالية أنها منذ إندلاع الحرب في ١٥ أبريل تعمل على توفير إلتزامات القوات المسلحة السودانية ، و هي وزارة فنية دورها لا يتعدى التعامل مع الإيرادات و بنود الصرف و التخطيط الإقتصادي ،و من بين هذه البنود الصرف على القوات المسلحة السودانية ، و بما أنه قد تم حل قوات الدعم السريع من قبل القائد العام للقوات المسلحة السودانية ، فإن الوزارة لا تتعامل مع قوات الدعم السريع فيما يخص بنود الصرف .

وكاله سونا