4 طن تقاوي ذرة من ال (UNDP) للمزارعين بالجزيرة





بحث المهندس عبد المنعم حسن خليفة المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بولاية الجزيرة الوزير المكلف لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم الأستاذ خطاب فضل المولي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بولاية الجزيرة بحضور الدكتورة عرفة محمود مدير الإدارة الزراعية الترتيبات الجارية لتوزيع 4 طن تقاوي ذرة أرفع قدمك على المزارعين بالولاية مقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حيث أعلن ممثل البرنامج أن المشروع يستهدف 450 مزارعاً بمحليات مدني الكبرى وأم القري وجنوب الجزيرة وشرق الجزيرة والمناقل إضافة لتوزيع تقاوي خضر على 250 مزارعاً بمحليتي الحصاحيصا ومدني الكبرى، وأشار لسعي المنظمة لتوفير بعض الأسمدة والمبيدات للمستهدفين من المزارعين خلال المرحله القادمة مبيناً أن المشروع يعتبر تجريبي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تقييم التدخلات التي يمكن أن تقوم بها المنظمة في المستقبل إضافة للوقوف علي التحديات ووضع المعالجات اللازمة لها.

إلى ذلك أعرب الوزير المكلف عن شكره وتقديرة للدور الكبير الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تجاه دعم المنتجين وتقديم السند الملائم لهم في سبيل الإرتقاء بالإنتاج والمجتمعات قاطعاً بإستمرار العمل المشترك مع المنظمة مجدداً التأكيد على أهمية إنجاح الموسم الزراعي الصيفي الحالي وحشد كافة الطاقات والإمكانات لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين في البلاد.

وكاله سونا