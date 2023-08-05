المالية توضح حقيقة ما راج حول صرفها لرواتب قوات الدعم السريع





نفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ما راج من شائعات حول صرفها لرواتب قوات الدعم السريع.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم (السبت) تدور في الوسائط عدة شائعات تتحدث عن أن وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي تقوم بدفع رواتب قوات الدعم السريع بما فيها شهر يوليو، وهو أمر لا يخلو من سذاجة وفبركة خاوية من أي منطق يتقبله العقل.

موضحة بأنها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل تعمل على توفير التزامات القوات المسلحة السودانية، وهي وزارة فنية دورها لا يتعدى التعامل مع الإيرادات وبنود الصرف والتخطيط الاقتصادي.

وأضافت: بما أنه قد تم حل قوات الدعم السريع من قبل القائد العام للقوات المسلحة السودانية، فإن الوزارة لا تتعامل مع قوات الدعم السريع فيما يخص بنود الصرف.

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