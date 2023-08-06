أول تعليق من شيرين عبد الوهاب على أنباء محاولتها الانتحار بتناول جرعة زائدة من الأدوية – فيديو





علقت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على أنباء محاولة انتحارها بتناول جرعة زائدة من الأدوية.

ونشرت شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر بيانا إعلاميا جاء فيه: ” تطمئن الفنانة شيرين عبد الوهاب محبيها على صحتها وتؤكد أنها تستمتع بعطلتها الصيفيه محاطة بابنتيها وزوجها ، ولا يشغلها حاليا إلا الاهتمام بفنها واعداد أغان جديدة والتخطيط لحفلات غنائية”.

ظهرت الفنانة مع زوجها الفنان حسام حبيب وابنتيها، في فيديو جديد أثناء وجودهم في الساحل الشمالي، وهم يقضون إجازتهم الصيفية.

وأبانت الصورة الأسرة وهم يجلسون معًا على الطاولة ويتناولون إحدى الوجبات، وارتدت شيرين فستانا أبيض خفيفا صيفيا، وكذلك حسام ارتدى «تيشرت» أبيض، والفتاتان أيضًا ظهرتا بملابس لونها أسود.

“صحيفة المرصد”