فينيسيوس يراهن على حلم الريال لتغيير قناعة أنشيلوتي





يحلم البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، بنجاح المرينجي في الحصول على توقيع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، هذا الصيف.

ووفقا لشبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، فإن فينيسيوس يواجه أزمة في هجوم الميرنجي عقب رحيل القائد السابق كريم بنزيما صوب اتحاد جدة.

وأشارت إلى أن الأزمة تتمثل في أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي طالب فينيسيوس، بعد مباراة يوفنتوس الودية، باللعب أكثر في عمق الملعب لتسجيل المزيد من الأهداف، بينما النجم البرازيلي يشعر براحة أكبر في التواجد كجناح بجوار الخط.

وأوضحت أن فينيسيوس يحلم بحسم صفقة مبابي حتى يعود الفريق إلى تشكيلته المعتادة بوجود ثلاثي في المقدمة، على أن يعود اللاعب البرازيلي إلى مركزه الطبيعي.

وكان باريس استبعد مبابي من معسكر الإعداد، كما رفض انضمامه إلى التدريبات الجماعية قبل أيام من بداية الدوري الفرنسي، كي يضغط عليه للرحيل هذا الصيف، ويفسد خطته الخاصة بالتوقيع مجانا مع ريال مدريد في الموسم المقبل.

يشار إلى أن صفقة مبابي تعتبر بمثابة الحلم بالنسبة لريال مدريد الذي كان قريبا للغاية من ضم اللاعب الفرنسي في الصيف الماضي، قبل أن يتراجع ويجدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى عام 2024.

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