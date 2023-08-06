تدشين توزيع 4 طن تقاوي ذره مجانية للمزارعين بالجزيرة





دشن المهندس عبد المنعم حسن خليفة المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بولاية الجزيرة الوزير المكلف صباح اليوم بمباني الإدارة الزراعية مدني توزيع 4 طن تقاوي ذرة (أرفع قدمك) المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منحة للمزارعيين بالولاية ذلك بحضور المهندس أسامة تاج الدين مدير المشروعات ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمسئولين بوزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية ومديرو الزراعة بالمحليات المستهدفه.

هذا وقد أعلن مدير البرنامج إستهداف 450 مزارعاً بتقاوي الذرة في محليات مدني الكبرى، شرق الجزيرة، أم القرى وجنوب الجزيرة و250 مزارعاً بتقاوي الخضر مشيراً لإسهام المنحة في دعم الأسر والنازحين لتوفير الغذاء وتحقيق الإستقرار.

من جانبة أكد الوزير المكلف أن توزيع التقاوي المقدمة من برنامج الامم المتحدة إضافة حقيقية للمنتجين ومحفز لزيادة الإنتاج معلناً إنطلاقة توزيع التقاوي علي المزارعين في المحليات المستهدفة والعمل لإكمالها قريباً للحاق بالموسم الصيفي.

وكاله سونا