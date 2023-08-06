الصحة العالمية تسلم ولاية الجزيرة معينات صحية





تسلمت وزارة الصحة بولاية الجزيرة ، كميات من علاج الملاريا وأكياس الدم ومحاليل وريدية و”3″ ألف غسلة كلى من منظمة الصحة العالمية.

وقالت مدير العلاج المجاني بالجزيرة سارة يوسف ، أن المعينات لولاية الجزيرة وعدد من الولايات لمقابلة إحتياجات فصل الخريف.

وفي السياق اثنى مدير عام وزارة الصحة بالجزيرة أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي بمنظمة الصحة العالمية لدعمها المتصل لوزارة الصحة الولائية ، ودعا المنظمات لتعزيز جهود وزارتة الرامية لمقابلة فصل الخريف.

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