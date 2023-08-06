أسعار العملات في السودان اليوم الأحد 6 أغسطس 2023.. انفراجة





استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم، خلال تعاملات الأحد 6 أغسطس/آب 2023.

كما استقرت كافة العملات العربية المختلفة في البنوك السودانية، مع ظهور بيانات تؤكد انفراجة في أزمة الرواتب في السودان.

وقالت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إن أولوياتها في الوقت الراهن الإيفاء بدفع مرتبات العاملين بالدولة، موضحة أنه ومع مرور البلاد بتحديات الحرب اليومية والآثار المترتبة عليها تأخرت المرتبات لأسباب فنية معلومة لدى الجميع و قد تم رفد وسائل الإعلام المختلفة من قبل بالأسباب التي تحول دون دفع المرتبات.

وأضافت الوزارة أنه في الأول من أغسطس/آب أسفر اجتماع مجلس الوزراء الأخير عن توجيه لكل من وزارة المالية وبنك السودان بالتعاون مع وزارة الطاقة والتي ستقوم بإيداع إيرادات من عدة جهات تابعة لها لصالح بنك السودان وذلك لتغذية حسابات الوحدات الحكومية المختلفة ومن ثم صرف رواتب العاملين.

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ونفت الوزارة ما يدور في الوسائط من عدة إشاعات تتحدث عن أن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تقوم بدفع رواتب قوات الدعم السريع بما فيها شهر يوليو/تموز واصفة إياها بأنه أمر لا يخلو من سذاجة وفبركة خاوية من أي منطق يقبله العقل.

وأوضحت وزارة المالية أنها منذ إندلاع الحرب في ١٥ أبريل/نيسان تعمل على توفير التزامات القوات المسلحة السودانية، وهي وزارة فنية دورها لا يتعدى التعامل مع الإيرادات وبنود الصرف والتخطيط الإقتصادي، ومن بين هذه البنود الصرف على القوات المسلحة السودانية، وبما أنه قد تم حل قوات الدعم السريع من قبل القائد العام للقوات المسلحة السودانية، فإن الوزارة لا تتعامل مع قوات الدعم السريع فيما يخص بنود الصرف.

واستقرت اليوم أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، وفقا لبيانات بنك الخرطوم الذي يعلن بيانات الأسعار بتحديث يومي الآن في ظل توتر الأوضاع هناك.

سعر الدولار في السودان

وفقا لشاشة بنك الخرطوم سجل سعر الدولار اليوم في السودان 588 جنيها سودانيا.

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كم سعر صرف الدولار في السودان اليوم؟

وفي السوق السوداء غير الرسمية سجل سعر صرف الدولار الأمريكي 605 جنيهات سودانية.

سعر اليورو اليوم في السودان

واستقر سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني اليوم لدى البنك المركزي عند 617.93 جنيه وفقا لآخر تحديث، كما استقر سعره في بنك الخرطوم عند 629.7 جنيه سوداني.

سعر اليورو في السوق السوداء في السودان

استقر سعر اليورو في السوق السوداء في السودان عند 640 جنيهاً سودانياً.

أسعار العملات العربية اليوم في السودان

واستقرت أسعار العملات اليوم في السودان في مقابل الجنيه السوداني عن مستوياتها السابقة في السوق الرسمية والسوق السوداء.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني

واستقر سعر الريال السعودي في السوق السوداء بالسودان عند 160 جنيها سودانيا، وفي بنك الخرطوم استقر سعر الريال عند 151.9 جنيه سوداني.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني

وحافظ سعر الدرهم الإماراتي في السوق السودانية رسميا على مستواه عند 164.24 جنيه سوداني.

كما استقر سعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء عند 180 جنيهاً سودانياً.

سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري 19.47 جنيه، في السوق السوداء في السودان.

العين الاخبارية