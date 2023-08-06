أمطار وسيول تجتاح عددا من المحليات بالشمالية





تعرضت أجزاء واسعة من محليات دنقلا ومروي والدبة والقولد والبرقيق وحلفا خلال اليومين الماضيين الي امطار وسيول أدت الي حدوث بعض الاضرار والخسائر في المنازل السكنية والمزارع .

وفي هذا الاطار عقدت غرفة طوارئ الخريف والفيضانات إجتماعا اليوم بدنقلا برئاسة المدير العام لوزارة البني التحتية والتنمية العمرانية رئيس الغرفة المهندس خالد موسي علي موسي .

وإطمأن الاجتماع علي إستقرار الاحوال علي خلفية الامطار والسيول التي إجتاحت تلك المحليات وضرورة تقديم المساعدات العاجلة للمتأثرين وذلك بعد إكتمال عمليات الحصر الجارية الان بالمحليات .

وافادت تقارير الحصر الأولي الي تضرر 300 منزل كليا وجزئيا بمحلية مروي و58 منزلا بمحلية القولد و56 منزلا بمحلية الدبة و50منزلا بمحلية دنقلا .

وأكد المدير العام لوزارة البني التحتية والتنمية العمرانية رئيس الغرفة في تصريح لسونا أن غرفة طوارئ الخريف والفيضانات علي مستوي الولاية ظلت في حالة إجتماعات يومية لمتابعة الموقف أولا بأول وعمل التدخلات اللازمة .

ودعا الي ضرورة تضافر الجهود وشحذ الهمم وتسخير الامكانيات المتاحة والتنسيق مابين غرفة طوارئ الخريف المركزية وغرف الطوارئ بالمحليات من أجل درء آثار الامطار والسيول بالولاية كما ناشد المدراء التنفيذيين بالمحليات بمد غرفة طوارئ الخريف والفيضانات بتقرير يومي حول موقف الامطار والسيول والفيضانات حتي تتمكن الغرفة من رفعها للجنة العليا للطوارئ بالولاية بصفة دورية مضيفا أنه تم عمل كبير في تطهير مصرف مدينة دنقلا وتقوية الجسور والمصارف بمحلية حلفا بموارد المحلية الذاتية .

وقال إن التحدي الكبير الذي يواجه عمل الغرفة هو تأخر تصديق ميزانية طوارئ الخريف حتي الآن بسبب ظروف الحرب .

من جانبه أوضح مدير الدفاع المدني بالولاية الشمالية مقرر غرفة طوارئ الخريف والفيضانات العقيد شرطة خالد سليمان رضوان أن اجتماع الغرفة اليوم ناقش الميزانية التشغيلية للمحليات والقطاعات الأخري توطئة لرفعها للجنة العليا لطوارئ الخريف لاجازتها في صورتها النهائية .

وكاله سونا