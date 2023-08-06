النصر يهزم الرجاء حامل اللقب ويتأهل لنصف نهائي بطولة الأندية العربية





تأهل النصر السعودي -اليوم الأحد- إلى نصف نهائي بطولة الأندية العربية لكرة القدم، بفوزه 3-1 على الرجاء المغربي حامل اللقب، على ملعب مدينة الأمير سلمان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة وسط حضور جماهيري ناهز 20 ألف متفرج.

وسجل أهداف النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو (الدقيقة 19) وسلطان الغنام (الدقيقة 29) والعاجي سيكو فوفانا (الدقيقة 38)، في حين سجل هدف الرجاء عبد الله مادو (الدقيقة 40 خطأ في مرماه).

وسيواجه النصر في الدور قبل النهائي الشرطة العراقي -الأربعاء المقبل- في أبها.

ومن هجمة منسقة نجح النصر في أخذ الأسبقية عندما هيأ تاليسكا كرة لرونالدو الذي أرسلها قوية على يسار مرمى حارس الرجاس أنس الزنيتي (19).

وعزز النصر تقدمه بهدف ثان عندما انطلق سلطان الغنام خلف كرة انفرد على إثرها بالمرمى ولعبها قوية على يمين حارس الرجاء (29).

وواصل النصر أفضليته وعمق الفارق بهدف ثالث عندما ارتقى سيكو فوفانا لكرة عرضية لعبها برأسه على يسار الزنيتي (38).

وقلص الرجاء الفارق بهدف عكسي عندما حاول عبد الله مادو إبعاد كرة عرضية، لكنه لعبها داخل مرماه (40).

وسيتحول اللقب إلى القارة الآسيوية بعد هيمنة الأفارقة على النسخ الثماني الأخيرة، إذ كان اتحاد جدة السعودي آخر الأندية من عرب آسيا المتوجة باللقب في موسم 2004-2005.

وتوجت أندية القارة السمراء بـ16 لقبا منذ انطلاق المسابقة عام 1982، يتصدرها الترجي التونسي بـ3 ألقاب، ولعرب القارة الصفراء 11 لقبا بينها ثلاثية لنادي الرشيد العراقي.

الجزيرة