وزير خارجية جنوب السودان: لا بد من وصول الأطراف بالخرطوم لنقاط اتفاق





قال وزير خارجية جنوب السودان، ماييك أيي دينج، إن المواطنين السودانيين نزحوا إلى البلاد المجاورة وبعضهم أتى إلى جنوب السودان، لذلك يجب أن نضع أيدينا على آليات يتفق عليها الطرفان المتنازعان في السودان، وإننا مثل الطبيب نسأل المريض ما الذي تحتاجه وما مشكلته.

وأضاف «دينج»، خلال لقاء خاص على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المريض هنا هم السودانيون، ونحاول أن نجد الكثير من الحلول عن طريق الاقتراحات المختلفة وهناك مبادرات من الدول المجاورة، ومن دول أخرى مثل جدة والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

وأشار إلى أن الهدف هو الوصول لحلول يرضى بها الطرفان، فإن هذا سيوقف الحرب، وأول شيء يجب أن يحدث هو إيقاف الحرب والكراهية، وبذلك نستطيع أن نناقش كيفية أن يأخذ كل طرف ما يريد بالنقاش والمباحثات نصل إلى هدفنا.

وأكد أن الحرب هي نتاج فشل السياسة والمباحثات السياسية لذلك نطلع أن يكون اجتماع دول جوار السودان مثمرا وأن يكون هناك تبادل للرؤى المختلفة ونتطلع لحل هذه المشكلات.

“صحيفة الوطن”