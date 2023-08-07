شاهد.. 9 ملايين مشاهدة لأغنية أحمد سعد وروبي الجديدة





حظيت أغنية «يا ليالي» لـ أحمد سعد وروبي بانتشار جماهيري كبير، منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب قبل أسبوعين تقريبًا، لاسيما وأنها تُعد أول تعاون فني بينهما.

وحققت أغنية «يا ليالي» لـ أحمد سعد وروبي أكثر من 9 ملايين مُشاهدة ولازالت تتصدر قائمة التريندات على موقع «يوتيوب»، من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت، وميكس وماستر هاني محروس، ومن إخراج أحمد عبد الواحد.

وفي سياق آخر، يستعد أحمد سعد لطرح أغنية جديدة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك على طريقة الفيديو كليب، خلال الأيام القليلة المُقبلة، حيث تحمل اسم «هلا بيك يا مدلع».

وتقول كلمات الأغنية: «حبيبي قول نفسك في إيه؟.. كام.. كارت بنكي باللي فيه.. طيارة خاصة وبينتلي.. عيوني.. تستاهل حبيبي.. يلا بينا نفرح نهيص.. شهر عسل في نيس.. زي القمر baby face.. ما تيجي.. i love you حبيبي». الوطن نيوز.