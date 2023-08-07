في ذكرى رحيلها.. حلم لم يتحقق للفنانة دلال عبد العزيز





أحيا الفنان شريف حلمي، الذكرى الثانية لوفاة الفنانة دلال عبد العزيز، إذ رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم الاثنين 2021 بعد صراع مع فيروس كورونا، واستعاد ذكرياته معها في آخر مسلسل إذاعي لها والذي يحمل اسم «أحلام خالتي».

وكتب شريف حلمي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «عامان على رحيل الجميلة دلال عبد العزيز، ربنا يرحمها ويغفر لها.. كان آخر عمل لها هذا المسلسل بعد رجوعها من لبنان.. لن أنسَ كلامها الجميل وأداءها الراقي.. يومين كاملين قضيتهما معها.. وهي تجلس أمام المايك وتبدع بصوتها.. كان حلمها أن نحوله لمسلسل تليفزيوني.. ولكنها رحلت قبل أن ننفذ المشروع».

وأضاف: «كان أول لقاء معها، وأول مسلسل إذاعي من تأليفي.. ادعوا لها بالرحمة والمغفرة.. فقد كانت فنانة رائعة وأم أشد روعة.. ورحم الله شريك حياتها الفنان سمير غانم».

يذكر أنّ مسلسل «أحلام خالتي» من بطولة دلال عبد العزيز، وأحمد صيام، وطارق الإبياري، وحسام داغر، وشريف حلمي، وبسنت أحمد صيام، والمسلسل من تأليف شريف حلمي وإخراج علي مصيلحي.

تدور أحداث المسلسل حول «أحلام» التي ربت ابن شقيقتها المتوفاة، كمال وصديقه الأنتيم تامر، وهما بلا عمل، ودائمًا في مشاكل مع الخالة أحلام بسبب الكسل وعدم قدرتهما على تحمل المسؤولية، وتحاول أحلام دفعهما للعمل فيبدأن ببعض الأفكار لمشروعات صغيرة وتساعدهم أحلام بالدعم المادي، ولكن كمال وصديقه تامر يواجهان الفشل في مشروع تلو الآخر وتتوالى بعدها الأحداث.

الوطن نيوز