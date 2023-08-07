الفدائي هيثم الخلا يرد على جوفاني الدعامة ويقول للنقيب المتمرد سفيان “عندنا معاك راي لي قدام”





أرسل فدائي القوات المسلحة السودانية وسلاح المدرعات “هيثم الخلا” رسالة لبعض أفراد مليشيا الدعم السريع المتمردة، وخص بها “الدعامة” الجوفاني والنقيب المتمرد سفيان.

وقال هيثم الخلاء بحسب فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي بأن المعلومات التي يتحدث بها إعلام الدعم السريع غير صحيحة ولا يدري من أين يأتون بها، وقال للجوفاني أنت تتحدث من صينية “الكريمت” وتصرخ وتدعي بأن هذه المدرعات.

ثم وجه الفدائي “هيثم الخلا” رسالة إلى النقيب المتمرد سفيان بريمة وقال له: لا تظن بأني أخطأتك فأنا لم أقصد قتلك لأن هنالك من ينتظرك، وأنا وعدتهم بأن أحضرك حي لهم، ” عندنا معاك راي قدام، في ناس كتار دايرنك”.

وأقسم هيثم الخلا بأن كل المرتزقة سيتم تدميرهم ولن يرجع منهم أحد وهذا عهد للشعب السوداني.

شاهد حديث هيثم الخلا:

رصد وتحرير – “النيلين”