سياسية
مالك عقار: الجيش السوداني سوف ينتصر في هذه الحرب والحياد لن يخدم!
قال مالك عقار اير نائب رئيس مجلس السيادة: أثناء الحرب بأي دولة، من الأفضل ألا تسمع أخبار الحرب من الوسائط الخارجية، فقط اجعل دليلك الناطقين الرسميين في هذه الدولة.
هناك حرب في السودان، بها كر وفر. إدارة الحرب تختلف من بدايتها ونهاياتها، أنا شخص أعرف الحرب، لن تستطيع أن تتحدث عن الحرب، يمكن أن تتحدث عن المعارك، لكن في نهاية المطاف.. الجيش السوداني سوف ينتصر في هذه الحرب في النهاية، ليس له خيار آخر.
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