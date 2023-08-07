إنقاذ محطة الكهرباء التحويلية (عطبرة) من الغرق





انقذت قوات الدفاع المدني بولاية نهر النيل محطة كهرباء عطبرة التحويلية من الغرق في مياه الامطار.

وكشف مدير قوات الدفاع المدني بولاية نهر النيل العقيد شرطة عبد الله سليمان عن مجهودات بزلتها قواته حالت دون غرق المحطة تمكنت فيها من سحب مياه الأمطار من محطة الكهرباء التحويلية عطبرة منذ مساء السبت وحتى صباح أمس الأحد.

وناشد المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والإستماع لنصائح لجنة طوارئ الخريف الولائية التي ستبث تباعا وبتحديثات يومية على كافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويذكر أن أجزاء واسعة من ولاية نهر النيل شهدت السبت هطول أمطار غزيرة تسببت بأضرار متفاوتة خاصة في محلية بربر.

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