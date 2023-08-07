صندوق أممي يخصص منحة بقيمة “5 “ملايين دولار لدعم التعليم في السودان





أعلن صندوق “التعليم لا ينتظر” عن تخصيص “مبلغ 5 “ملايين دولار كتمويل جديد مخصص للتعليم في إطار الاستجابة لحالة الطوارئ في السودان.

وحث الصندوق التابع للأمم المتحدة العالمي المعني بالتعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة ، المانحين والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية على حشد المزيد من التمويل بشكل سريع للسودان. وذكر الصندوق الأممي في بيان أن إجمالي التمويل المخصص للسودان تجاوز الآن “28” مليون دولار.

واكد استخدام المنحة بواسطة منظمتي إنقاذ الطفولة واليونيسف لمساعدة “86” ألف فتاة وصبي في سن الدراسة في غرب دارفور والنيل الأبيض، خلال “12” شهرا، مع التركيز على الأطفال المتأثرين من النزاع.و تحسين الوصول إلى تعليم جيد وشامل ومراع للاعتبارات الجنسانية وملائم للأطفال.

واشار صندوق “التعليم لا ينتظر”في بيان الجمعة إلى أنه لا تزال هناك فجوة تمويل كبيرة، حيث تشير أحدث التقديرات إلى الحاجة إلى “40” مليون دولار على الأقل لتوسيع نطاق التعليم المنقذ للحياة فيما يتعلق بالاستجابة لحالات الطوارئ في السودان

ويذكر أن ياسمين شريف، المديرة التنفيذية لصندوق “التعليم لا ينتظر” -وهو صندوق الأمم المتحدة العالمي المعني بالتعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة- قد قادت بعثة أممية رفيعة المستوى إلى المناطق الحدودية في كل من تشاد وجنوب السودان لتقييم الوضع.

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