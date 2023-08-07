وزير الحكم الإتحادي يزور ولاية القضارف





يصل الولاية يوم غد الثلاثاء وزير الحكم الاتحادى المهندس محمد كورتكيلا صالح فى زيارة تستغرق اربعة ايام.

واكد والى القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب اكتمال الترتيبات لاستقبال الوزير الاتحادى والذى تتضمن زيارته عددا من البرامج والانشطة حيث يتفقد سدى اعالى عطبرة وسيتيت ومطار العزازة كما يعقد الوزير اجتماعا مع مجلس حكومة الولاية الى جانب الاجتماع مع ادارات بلدية القضارف وذلك للوقوف على مشروعات التنمية بالبلدية كنموذج للمحليات علاوة على زيارة عدد من مراكز ايواء الوافدين من الخرطوم بحاضرة الولاية بسبب الحرب واكد الوالى المكلف على اهمية الزيارة ودورها فى دفع العمل بالقضارف الى افاق ارحب. .

وكاله سونا