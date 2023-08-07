عقار : تعدد المبادرات لم تأخذ السودان لإنهاء الحرب





التقى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار اير ، عددا من قيادات الكنائس السودانية لإطلاعهم على خطة الحكومة لإنهاء الحرب والدور الذي يمكن أن تلعبه الكنيسة لتخفيف وطأة الحرب على النازحين و اللاجئين.

وقطع عقار ، أن الاجتماع بحث دور المجتمع الكنسي في إنهاء الحرب عبر الاستفادة من علاقات الكنائس السودانية في استقطاب الدعم الانساني وايصال المساعدات الانسانية من المنظمات الدولية ومناقشة آليات توزيعها على السودانيين جميعاً دون تمييز على أساس العرق أو الدين او غيرهما من اشكال التمييز.

وأضاف، ان اللقاء تناول الانتهاكات التي تعرضت لها الكنائس والدمار الذي طالها و التخريب المتعمد لها وقتل القساوسة و تعذيبهم ، واشار إلى أن القيادات الكنسية طالبت الحكومة برصد هذه الانتهاكات وتوثيقها.

وقال عقار ان تعدد المبادرات، لم تأخذ السودان الى مربع إنهاء الحرب لافتا إلى أنه تم الاتفاق على السعي لتحويل الحرب إلى ان تكون سببا في توحيد الوجدان السوداني ووقف صوت البندقية إلى الابد، وتأسيس دولة جديدة يمكنها التقدم ألى الأمام يفخر بها السودانيين.

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