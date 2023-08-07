المنظمة العربية للتنمية الزراعية تنفذ دورات تدريبية بالجزيرة





بحث المهندس عبد المنعم حسن خليفة المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بولاية الجزيرة الوزير المكلف لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم وفداً من المنظمة العربية للتنمية الزراعية برئاسة البروفيسور حسان محمد كنان خبير وقاية النباتات بالمنظمة السبل الكفيله لتنفيذ برنامج تدريبي لمنسوبي وزارته والجهات ذات الصلة .. و أعرب الوزير عن شكره وتقديره للدور الكبير الذي ظلت تقوم به المنظمة تجاه رعاية الأنشطة الزراعية والإنتاجية في السودان داعياً لإدخال القطاع الخاص والمنتجين ضمن خطة التدريب وذلك لسد الفجوة التدريبية والإرتباط المباشر لهذه الجهات بالعملية الإنتاجية معلناً عن فتح كل منافذ الوزارة لإنجاح الدورات التدريبية ..

إلى ذلك أكد بروفيسور حسان جاهزية المنظمة لإنطلاقة الدورات في أقرب وقت ممكن موضحاً أن الجرعات التدريبية ستبدأ بسبع دورات في مجالات الحجر الزراعي والإستزراع السمكي والمبيدات العضوية وبناء فرق العمل وإدارة الأزمات مجدداً تأكيده علي العمل المشترك مع الوزارة وقطاعات الإنتاج المختلفة لتحقيق الأمن الغذائي في السودان ..

وكاله سونا