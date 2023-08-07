مراكز غسيل الكلي بالجزيرة تعلن الطوارئ





كشف مدير مراكز الكلى بولاية الجزيرة الدكتور الصادق التجاني خروج مركز جياد لغسيل الكلى بمحلية الكاملين عن الخدمة لأسباب أمنية وقال خلال منبر وكالة الأنباء السودانية (سونا) أن مراكز الكلي بالولاية أعلنت حالة الطوارئ منذ 15 أبريل المنصرم .

وأشار إلى أن الولاية استوعبت المرضى الوافدين من ولاية الخرطوم والولايات المجاورة عبر( 18) مركزاً لغسيل الكلى في الولاية بإستثناء مركز جياد.

وشكى من نقص كبير في المعينات وأكد أن مرضى الغسيل بالولاية أن عدد مرضى الكلى بالولاية (902) مريض وفيما بلغ عدد الوافدين للولاية بسبب الحرب (1600) مريض .

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