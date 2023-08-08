أردول: نتطلع أن يتوصل وزراء خارجية الجوار إلى إنهاء الأزمة في السودان





أعرب القيادي في قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، رئيس المكتب السياسي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، مبارك عبد الرحمن أردول، عن تطلعه بأن تتوصل قمة دول الجوار السوداني على مستوى وزراء الخارجية إلى نتائج عملية تنعكس إيجاباً على نزع فتيل الحرب وإنهاء الأزمة السياسية في السودان.

وتوقع أردول في تدوينة له على صفحته على منصة فيسبوك أن يتوصل وزراء خارجية دول الجوار السوداني إلى ما وصفها بالمصفوفة المتكاملة والشاملة للقضايا الإنسانية ووقف العدائيات وقضايا وقف إطلاق النار وقضية الحوار الوطني الشامل، إضافة إلى قضية العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وقضية إعادة إعمار السودان.

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