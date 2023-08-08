



بسم الله الرحمن الرحيم

بيان من قبيلة الفادنية

قال تعالي

بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ )

صدق الله العظيم

في البدايه نترحم علي ارواح الشهداء الابرار من القوات المسلحه والمدنين ونسال الله عز وجلّ ان ينصر القوات المسلحه نصراً مؤزراً في معركة الكرامه ضد المليشيا المتمرده

قبيلة الفادنيه بالسودان ومنذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحه والمتمردين اعلنت موقفها الداعم للقوات المسلحه السودانيه وسيرت القوافل دعماً لها وهذا واجب كل سوداني اصيل

ما لزم توضيحه بخصوص ماجاء في بيان المدعو (ابو عاقله كيكل) وذكره اسم القبيله الطاهره علي لسانه

نؤكد نحن قبيلة الفادنيه ممثلة في ناظر عموم القبيله وكل العموديات وشعبها الممتد في ربوع الوطن الحبيب ان لا صله للقبيله بهذا المدعو وانه لا يمثل الا نفسه وان ابناء قبيلة الفادنيه يقفون في خندق واحد مع القوات المسلحه حتي الموت واننا جاهزون بدمنا ومالنا حتي النصر الكامل

وإن اي تصرف من فرد يحسب علي الفرد وليس القبيله ونؤكد مراراً وتكراراً دعمنا التام للقوات المسلحه

والله ولي التوفيق

وللاوطان في دم كل حرً

يدٌ سلفــت ودينٌ مســتحق

صدر تحت توقيعي

ناظر عموم قبيلة الفادنيه بالسودان

8/اغسطس/2023