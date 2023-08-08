مباحثات بين الكتلة الديمقراطية و الاتحاد الافريقي لإنهاء الحرب بالسودان





جددت الكتلة الديمقراطية وقوى الحوار الوطني ، حرصها على تأطير رؤية وطنية توافقية عبر الحوار الشامل من أجل التوصل إلى تسوية لإنهاء الأزمة السياسية وإيقاف الحرب في السودان.

والتقى وفد رفيع يمثل الكتلة الديمقراطية وقوى الحوار الوطني برئاسة التجاني سيسي بقيادات عليا بالاتحاد الأفريقي بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا،

وقال السيسي إن اللقاء يأتي ضمن ترتيبات الكتلة الديمقراطية وقوى الحراك الوطني والتنظيمات المتحالفة لإجراء لقاءات تشاورية مع الدول والمنظمات الإقليمية والأطراف السياسية للمقاربة بين رؤاها لنزع فتيل الحرب وإنهاء الأزمة السياسية في السودان

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نوه ، أن لقاءهم بالقيادات العليا بالاتحاد الأفريقي تناول بالبحث والنقاش العديد من الموضوعات بما فيها الرؤية المشتركة للتحالفات التي تشكل القاعدة المشتركة لمنهجية الحوار والتي تدعو إلى الحل الشامل دون إقصاء لأحد وذلك بغية تجاوز الأزمة السياسية وإنهاء الحرب في السودان،.

واثنى بجهود الاتحاد الأفريقي وسعيه الحثيث لحل الأزمة السودانية عبر مبادرتي الاتحاد الأفريقي والإيقاد.

ونشير إلى أن وفد الكتلة الديمقراطية وقوى الحوار الوطني ضم كلا من دكتور عبد العزيز نور عشر، معتز الفحل، عاليا حسن أبونا، و نورالدائم طه.

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