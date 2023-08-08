بنزيمة وماني وجيرارد وميندي.. نجوم الدوري السعودي الجدد يتحدثون عن تجربتهم





كال النجم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة المديح لمستوى اللاعبين السعوديين وقال إنه مع بقية الوافدين من النجوم العالميين سيقودون تطور لاعبي المملكة.

وتألق قائد ريال مدريد السابق في مبارياته الأولى مع بطل السعودية وسجل 3 أهداف في 4 مباريات بالبطولة العربية للأندية، قبل خروج الاتحاد من دور الثمانية على يد غريمه المحلي الهلال.

وكون النجم الفرنسي انطباعا سريعا عن مستوى اللاعبين المحليين، وقال خلال حفل تدشين الموسم الجديد للدوري السعودي للمحترفين اليوم الاثنين “يوجد الكثير من اللاعبين البارعين في السعودية، يتنافسون بقوة ويتمتعون بالسرعة والقوة وهذا جيد من أجل الدوري”.

وأضاف “نحن هنا لقيادتهم لذا فلنفعل ذلك بطريقة جيدة”.

وقال ستيفن جيرارد قائد ليفربول التاريخي ومدرب الاتفاق الجديد خلال الحفل “لدينا العديد من المواهب الشابة الواعدة وأنا فخور حقا بتدريب هذا الفريق وأتمنى المساعدة في دعمهم وتطويرهم للأفضل في المستقبل”.

وبدأ تدفق اللاعبين الكبار من أوروبا إلى السعودية منذ تعاقد النصر في صفقة ضخمة مع كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد في نهاية العام الماضي.

وأنفقت أندية السعودية هذا الصيف أكثر من 400 مليون يورو (439 مليون دولار) للتعاقد مع لاعبين من الصفوة في العالم مثل ساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش (النصر) ونغولو كانتي (الاتحاد) وروبن نيفيز وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وكاليدو كوليبالي ومالكوم (الهلال) وروبرتو فيرمينو ورياض محرز وإدوار ميندي (الأهلي) وجوردان هندرسون (الاتفاق).

وقال ماني مهاجم السنغال القادم من بايرن ميونخ “أنا سعيد بأن أشكل جزءا من فريق النصر وأنا متحمس للالتقاء بجماهيره، أتمنى أن يكون الموسم ناجحا لكن في النهاية سيفوز النصر باللقب”.

وأضاف مواطنه ميندي حارس تشلسي السابق “الجمهور السعودي مجنون بكرة القدم ولديه الكثير من التطلعات ونحن هنا لنشعره بالفخر ولا نطيق الانتظار لبدء الدوري الأسبوع المقبل”.

وبدد سلمان الفرج قائد الهلال التخوفات من التأثير السلبي للصفقات الضخمة على مستوى اللاعبين المحليين.

وقال الفرج “أنا فخور بالأسماء الكبيرة التي انضمت للدوري وستعطينا الحماس لتقديم الأفضل ورفع درجة التحدي بيننا”.

واتفق معه هتان باهبري مهاجم الشباب قائلا “سيستفيد اللاعبون السعوديون من خبرات هؤلاء النجوم، لا يوجد تأثير سلبي.. بالعكس سيتحسن مستوانا في وجودهم”.

الجزيرة