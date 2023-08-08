“أنقذوا الأطفال”: تحلل آلاف الجثث في الخرطوم يهدد بكارثة مرضية





حذرت منظمة “أنقذوا الأطفال” الإنسانية، الثلاثاء، من أن “تحلل آلاف الجثث في شوارع عاصمة السودان الخرطوم يهدد بكارثة مرضية”.

وقالت المنظمة (بريطانية غير حكومية تُعنى بالدفاع عن حقوق الطفل حول العالم)، في بيان، إن “آلاف الجثث تتحلل في شوارع الخرطوم على خلفية عدم سعة المشارح لحفظ الجثث من ناحية، وتأثير انقطاع الكهرباء المستمر على نظم التبريد من ناحية أخرى”.

وحذر البيان من “خطر تفشي الأمراض والأوبئة في شوارع الخرطوم التي مزقتها حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع مستمرة منذ 4 أشهر”.

ونقلت المنظمة عن نقابة الأطباء السودانية قولها “لم يتبق أي طاقم طبي في المشارح، تاركين الجثث مكشوفة على حالتها”.

وقال مدير صحة وتغذية الأطفال في المنظمة بشير كمال الدين حميد، إن “عدم القدرة على دفن الموتى بكرامة هي معاناة أخرى للعائلات، إلى جانب الأسى والألم”، حسب البيان نفسه.

وأضاف: “نشهد في الخرطوم كارثة وأزمة صحية في طور التكوين”.​​​​​​​

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان يخوض الجيش و”الدعم السريع” اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، ونحو 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.​​​​​​​

الأناضول