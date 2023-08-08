القيادة العامة للقوات المسلحة تصدر الموجز اليومي لليوم 8 أغسطس





أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بياناً أوضحت فيه موقف الموجز اليومي ليوم الثلاثاء 8 أغسطس، وفيما يلي تورد سونا نص الموجز:-

القيادة العامة للقوات المسلحة الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣م، سعت ٠٠: ٥.

تعميم صحفي

قامت قواتنا في أم درمان اليوم بعملية تمشيط واسعة شملت مناطق أم درمان القديمة والشهداء وسوق أم درمان حتى إستاد الهلال وود البشير وخور أبوعنجة جنوبا، مكبدة المليشيا المتمردة التي لاذت بالفرار من أرض المعركة خسائر كبيرة تضمنت مئات القتلى والجرحى وعدد من المقبوض عليهم من ضمنهم النقيب المتمرد صلاح حمدان (شقيق المتمرد عمر حمدان) أثناء هروبه من المعركة. وقد احتسبت قواتنا أربعة شهداء وعدد من الجرحى.

أكملت قواتنا مهامها المخططة بنجاح وستستمر في التمشيط وتوجيه الضربات الموجعة بالعدو لحين تطهير آخر شبر من دنس المتمردين والمرتزقة.

الجنة والخلود لشهداءنا الأبرار دعواتنا بعاجل الشفاء للمصابين نصر من الله وفتح قريب

مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة

وكاله سونا