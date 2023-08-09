ثقافة وفنون

شاهد فايا يونان: شكراً من قلب القلب يا توانسة

2023/08/09
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فايا يونان

شكرت الفنانة السورية “السويدية” فايا يونان الجمهور التونسي على تفاعله الكبير مع حفلاتها التي اقامتها في تونس وعلى ترحيبه بزيارتها وجولتها السياحية.

وقالت “فايا” على صفحتها الرسمية في شبكة “فيسبوك”: واحدة من أجمل الحفلات يلي شاركت فيها ❤️ أهالي صفاقس والجنوب التونسي الرائعين احتضنتونا بالمكان كله والمسرح والموسيقى وصرنا واحد.. شكراً من قلب القلب يا صفاقسية ويا توانسة ❤️.

وفايا يونان مغنية سورية كلاسيكية تحمل الجنسية السويدية، اشتهرت منذ أن أدت أغاني وطنية في أوائل عام 2014، وخطفت قلوب الكثيرين من خلال أغنية لبلادي.

شاهد صور حفل “فايا يونان” في صفاقس التونسية:

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