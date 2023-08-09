قبيلة البطاحين تصدر بيانا تتبرأ فيه من الخائن أبو عاقلة كيكل





بعد اعلان خيانته للوطن وانضمامه لمليشيات القتل والإجرام قبيلة البطاحين تصدر بيان تتبرأ فيه من الخائن أبو عاقلة كيكل

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بيــان من قبيلة البطاحين

قال تعالي

بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا على مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ )

صدق الله العظيم

في البداية نترحم علي ارواح الشهداء الابرار من القوات المسلحة والمدنين ونسال الله عز وجلّ ان ينصر القوات المسلحة نصراً مؤزراً في معركة الكرامة ضد المليشيا المتمردة

قبيلة البطاحين بالسودان ومنذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة والمتمردين أعلنت موقفها الداعم للقوات المسلحة السودانية وسيرت القوافل دعماً لها وهذا واجب كل سوداني أصيل

ما لزم توضيحه بخصوص ماجاء في بيان المدعو (أبو عاقله كيكل) وذكره اسم القبيله الطاهرة علي لسانه

نؤكد نحن قبيلة البطاحين ممثلة في ناظر عموم القبيله وكل العموديات وشعبها الممتد في ربوع الوطن الحبيب ان لا صله للقبيلة بهذا المدعو وانه لا يمثل الا نفسه وان أبناء قبيلة البطاحين يقفون في خندق واحد مع القوات المسلحة حتي الموت واننا جاهزون بدمنا ومالنا حتي النصر الكامل

وإن اي تصرف من فرد يحسب علي الفرد وليس القبيلة ونؤكد مراراً وتكراراً دعمنا التام للقوات المسلحة

والله ولي التوفيق

وللأوطان في دم كل حرً

يدٌ سلفــت ودينٌ مســتحق

صدر تحت توقيعي

ناظر عموم قبيلة البطاحين بالسودان

8/أغسطس/2023