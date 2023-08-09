فرض رسوم جديدة على المركبات القادمة للنيل الازرق





أصدرت سلطات ولاية النيل الأزرق امر طوارئ نص على فرض رسوم على المركبات القادمة من الخرطوم والولايات الاخرى.

وعزى حاكم اقليم النيل الازرق الفريق احمد العمدة بادى الأمر إلى توفيق اوضاع المركبات ولتفادي النهب والسلب وأشار الى ان الأمر حدد (46)الف جنيه رسم على المركبة القادمة للاقليم منها (15) الف جنيه للحكومة الاتحادية و( 22) الف جنيه للمرور و(10) الف جنيه لحكومة الاقليم.

وأوضح أن أمر الطوارئ حدد رسوم الرخصة العامة والملاكى ب(30)الف جنيه منها (10) الف للاتحادية و(15) الف جنيه للمرور و(5000 )للاقليم وحدد الامر (22) الف للتظليل منها (15) الف للمرور و(7) الف جنيه لحكومة الاقليم .

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