عقار: “الجيش” و”الدعم السريع” وصلا الحد الأقصى في التفاوض





اكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إن “الجيش” و”الدعم السريع” وصلا الحد الأقصى الذي يمكن أن يصلا اليه في التفاوض.

وقال عقار في حوار مع جريدة” امارتية” ” لا أعلم ما إذا كان الجيش وقوات الدعم السريع، سيعودان مرة أخرى إلى جدة أم لا؛ فهما توقفا وهذا هو الحد الأقصى الذي يمكن أن يصلا إليه”.

واضاف” إذا ارتأينا إمكانية الوصول إلى حلول، حينها يمكنهما العودة مرة أخرى ، ولكن إذا لم يتم العمل على الإجراءات الضرورية لتنفيذ أي اتفاق، فسيكون -كذلك- حبرًا على ورق”

واوضح أن مبادرة الإيغاد والاتحاد الأفريقي وغيرها من المبادرات لم تر النور حتى الآن. وعزى ذلك لاجراءات داخلية وتنظيمات هيكلية داخلية لم تكتمل إلى يومنا هذا، وقال ” إلى أن تكتمل وتعالج مشاكلها الداخلية، سنعبر هذا الجسر”.

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