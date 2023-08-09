الجيش يصحح معلومات خاطئة بشأن المتمرد حمدان





أقرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بايراد معلومات خاطئة في بيانها بشأن المتمرد صلاح حمدان الذي تم القبض عليه في معارك بام درمان الثلاثاء.

واكدت قيادة الجيش في تصحيح ان المتمرد صلاح حمدان برتبة عميد وليس نقيب كما جاء في البيان الى جانب انه لا يمت بصلة قرابة للمتمرد عمر حمدان.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان صحفي أطلعت عليه “اليوم التالي”، ، ورد ببياننا بتاريخ الثامن من أغسطس خطأ غير مقصود فيما يتعلق بالمتمرد صلاح حمدان الذي تم القبض عليه الثلاثاء، المذكور برتبة العميد وليس النقيب ولا يمت بصلة قرابة للمتمرد عمر حمدان.

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