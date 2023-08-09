مكافحة التهريب بالبحر الأحمر تحبط تهريب كبيرة من الذهب والزئبق





تمكنت قوة من مكافحة التهريب بالبحر الأحمر، من إحباط محاولة تهريب كبرى في طريقها إلى دولة مجاورة، وذلك بعد مطاردة بوليسية واسعة لعدد 12 سيارة منها 3 شاحنات ضخمة من طراز (ZS) وعشرة سيارات من طراز (بوكس) حيث وقف الفريق شرطه حسب الكريم آدم النور مدير قوات الجمارك السودانية على حجم المضبوطات التي شملت اكثر من 66 كيلو جرام من الذهب بالإضافة إلى 37 كيلوجرام من مادة الزئبق، وأطنان من المواد الغذائية، وأشاد الفريق حسب الكريم بقوات مكافحة التهريب ودورها المتعاظم في تأمين الحدود وحماية الإقتصاد الوطني من مخاطر التهريب، مببناً أن جهود قوات مكافحة التهريب تجسيد عملي لشعار: (ورا مؤمن)، مؤكداً جاهزية قوات الجمارك واستعدادها التام للقيام بدورها الوطني علي الوجه المطلوب.

وكاله سونا