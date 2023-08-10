تامر حسني: ربنا يقربنا من بعض زي الذكاء الاصطناعي ما عمل كده من نفسه!





كشف الفنان المصري تامر حسني عن موقفه من استخدام البعض صوته في الغناء بتقنية الذكاء الاصطناعي لأغاني مطربين آخرين.

وأوضح تامر أن الجانب الجيد في الذكاء الاصطناعي أنه قام بأمور لا يفعلها كثير من الفنانين فيما بينهم، وقرّب جماهير الفنانين بعضهم من بعض، عندما يستمعون لأغنيات مطربيهم المفضلين بأصوات مطربين آخرين، مضيفاً: «ربنا يقربنا من بعض زي الذكاء الاصطناعي ما عمل كده من نفسه».

وطلب تامر حسني من الملحنين، عبر حسابه على إنستغرام، ألا يستخدموا صوت فنان في ألحان جديدة لم تُعرض بعد باستخدام الذكاء الاصطناعي، لأنه إذا أعجب فنان باللحن وقام بغنائه، واكتشف وجوده مسبقاً بصوت فنان آخر قبل طرح الأغنية، فسيكون أمراً غير احترافي.

وتابع: «والفنان أكيد هياخد موقف كبير من الملحن اللي عمل كده ومش هيتعامل معاه تاني لعدم أمانته».

وأشار تامر حسني إلى أنه في هذه الحالة سيكون اللحن «محروقاً»، لأن المطرب نفسه لم يطرحه للجمهور بعد، وبالتالي سيعرف الجمهور أنه ليس صوته، فيفقد مصداقيته لديهم.

يُذكر أن الفنان سامو زين، كان قد نشر مؤخراً مقطع فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي لأغنيته «مش قادر»، استخدم فيه صوت الفنان تامر حسني، وقال إن الجمهور هو من صنعه، وأرسله له أحدهم، ولمّا أُعجب به قرر نشره.

وقال: «تم إرسال هذا المقطع لي بصوت الهرم الرابع تامر حسني، أنا حبيت الأغنية أكثر وأكثر.. من أكثر الفنانين الأسطوريين لمعنى الإحساس حتى لو هذه الأغنية من طريق الذكاء الاصطناعي، أشكر من فعلها، كل الحب، فحبي واحترامي لهذا الفنان الفريد الأسطورة تامر حسني لا ينتهي أبداً».

صحيفة الخليج