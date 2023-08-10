اجماع دولي على احترام سيادة السودان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية





اجمع عدد من الدول على احترام سيادة السودان وعدم التدخل في شؤونه.

وأغلقت روسيا والصين خلال جلسة مجلس الأمن الأربعاء الابواب امام اي محاولات اممية للتدخل في سيادة واستقرار السودان واعتبار ما يجري شان داخلي ..

وادان مندوبا سويسرا و البانيا قوات الدعم السريع علي انتهاكاتهم الدولية لحقوق الإنسان من قتل وتشريد واغتصاب المواطنين وترويعهم وتهجيرهم.

ورفض مندوب دول أفريقيا الجابون وموزمبيق التدخل الخارجي في شوؤن السودان الداخلية واحترام سيادته.

ودعا مندوب الصين المجتمع الدولي احترام سيادة السودان وعدم التدخل فيه وقال ” نحن نعلم ان القيادة السودان لها الحكمة في إدارة شوؤنها الداخلية” .

وشدد مندوب الإكوادور على ضرورة معاقبة من يقومون بقتل وحرق منازل المواطنين وتهجيرهم بسبب الاثنية.

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