ضبط أسلحة بولاية كسلا في طريقها لمليشيات الدعم السريع





قامت شعبة العمليات الخاصة بقيادة الفرقة 11 مشاه بولاية كسلا بقيادة العقيد ركن ابوالقاسم حمد الفكي رئيس الشعبة وعدد من الضباط بتنفيذ عملية نوعية محكمة اسفرت عن ضبط كمية من الاسلحة والذخائر والقناصات ذات الكفاءة العالية بمنطقة سهل البطانة محملة في عدد اثنين بوكس دبل كاب كانت في طريقها الي الخرطوم لاسناد مليشيا الدعم السريع المتمردة.

واهدي قائد العمليات الانجاز والانتصارات الي القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان وقائد القوات البرية ورئيس الاركان وقائد الفرقة 11 مشاه ومنسوبيها وقال ان العملية تأتي ضمن سلسلة الانجازات التي ظلت تحققها العمليات الخاصة بقيادة الفرقة 11 مشاه وتحققت اثر عملية نوعية وقصد من المضبوطات انقاذ مليشيا الدعم السريع المتمردة مؤكدا بان شعبة الاستخبارات بالفرقة 11 مشاه ستقف بالمرصاد وتوؤدي واجباتها علي الوجه الاكمل الي جانب القيام برصد كل صغيرة وكبيرة بالولاية.

و اضاف رئيس الشعبة انه واثر توافر معلومات استخبارية من شعبة الاستخبارات بالفرقة وعلي ضوئها تم وضع خطة محكمة تكللت بالنجاح وبتوفيق من الله حيث تم التنفيذ باحترافية ومهنية عالية دون حدوث خسائر في الارواح او المعدات.

قائد الفرقة 11 مشاه اللواء ركن حسن ابوزيد ترحم علي ارواح شهداء القوات المسلحة و الشفاء العاجل للجرحي والمصابين واشاد بالانجازات التي تحققت وحيا تيم العمل الخاص ومنفذي المهمة .

وجدد قائد الفرقة جاهزية الفرقة في العمل وقطعها للطريق امام أي امداد لمليشيا الدعم السريع والذي ياتي من ولايات الشرق التي اكدت بدورها بانها علي اهبة الاستعداد للقيام بكافة المهام التي تحقق الامن والاستقرار بالولايات الشرقية. ونوه ابوزيد في ذات الوقت الي التنسيق المحكم الذي تم في الاجتماع المشترك للجنتي امن ولايتي كسلا والبحر الاحمر الذي انعقد بولاية كسلا بحضور قائد المنطقة العسكرية الشرقية وقائد منطقة البحر الاحمر العسكرية .

وثمن ابوزيد الاداء العملياتي لكتائب الفرقة 11 مشاه وبلاؤها الحسن في العمليات الدائرة بالعاصمة القومية والذي استطاعت من خلاله ان تكسر شوكة التمرد بمناطق امدرمان مؤكدا باقتراب بشائر التصر الذي يلوح في الافق بحوله تعالي.

وكاله سونا