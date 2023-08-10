فستان ياسمين صبري وجورجينا يشعل السوشيال ميديا.. شاهد بالصور





تداول مستخدمو الفيسبوك صور مثيرة للجدل للفنانة ياسمين صبري وذلك بعد اتهامها بتقليد جورجينا رودريغيز .

وقد نشر رواد السوشيال ميديا صور جديدة لياسمين صبري بنفس اطلالة جورجينا حبيبة لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو.

حيث ظهرت ياسمين بفستان أسود وضفيرة شعر بنفس طريقة ظهور جورجينا لدرجة عدم استطاعة التفرقة بينهم

ولكن انهالت التعليقات للانحياز الي ياسمين صبري انها الأحلي من جورجينا واليكم الصور:

“البلد نيوز”