حورية فرغلي: خضعت لـ 32 عملية جراحية وآخرها كلفتني 4 ملايين دولار “بما فيها منطقة الصدر”





كشفت الفنانة حورية فرغلي تفاصيل العمليات التي خضعت لها على مدار السنوات الماضية، مشيرة إلى أنها خضعت لإجراء 27 عملية في منطقة الأنف فقط.

وقالت حورية فرغلي خلال حوارها مع القاهرة 24: خضعت لإجراء 27 عملية فقط في منطقة الأنف، وسافرت عدة بلدان، آخرها سفري للولايات المتحدة الأمريكية، وأجريت بها 4 عمليات، واستغرقت كل عملية من الأربعة ما يقرب من 12 ساعة، ليكون إجمالي العمليات التي خضعت لها نحو 32 عملية جراحية بخلاف العمليات التي أجريتها في الصِغَر لا أتذكرهم.

وأضافت: لم يعد هناك غضاريف في جسدي؛ حيث تم استئصالها جميعا من أجل وضعها في منطقة الأنف، بما فيها منطقة الصدر، مضيفة: رأيت العذاب وقولت يمكن ربنا زعلان مني في حاجة وإنا مش عارفه إيه هي؛ لأن الألم كان فظيع.

وأردفت حورية فرغلي: أنفقت كل أموالي في تلك العمليات، ما يقرب من 12 مليون جنيه، وآخر عملية التي استأصلت بها الورم والرحم تكلفت أربعة ملايين دولار، مشيرةً إلى أنها تلقت دعما ماديا من والديها.

واختتمت حورية فرغلي حديثها: اللي عاجبه على كده شكلي عاجبه، واللي مش عاجبه يبص الناحية التانية؛ لأن خلاص مش قادرة، وكنت بعملم من أجل عملي وكنت ناجحة به وأردت الاستمراية.

القاهرة 24