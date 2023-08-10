شاهد بالفيديو.. سلاف الياس تثير الجدل بمدحة “مافي من زيك يا رسول الله”





أثارت الفنانة “سلاف الياس” الجدل بعد قيامها سابقاً بترديد المدحة المشهورة “مافي من زيك يا رسول الله”. على عدة مسارح وهي ترتدي الثوب السوداني دون غطاء للرأس.

وتحدث معلقون على شبكات التواصل الاجتماعي بحسب رصد محرر “كوش نيوز” بعدم رضاهم بعد ما شاهدوا الفيديو الذي أعيد نشره من جديد على عدة منصات، وقالوا بأن سلاف الياس “بالغت” وهي تمدح الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بهذا اللُباس، ما قد يفتح عليها أبواباً من “لسان” السودانيين الطويل.

وقال آخرون، برغم انشغالنا بالحرب وهم البلد ومستقبل السودان، لكن الحق حق، سلاف ما ضروري تغني أي شيء ولا تردد كل شيء يعجبها.

ودافع بعض المعلقين عن أداء سلاف الياس للمدحة، وقالوا بأن غيرها فعلها وبلبس كاشف وبمصاحبة الموسيقى ولم يتعرض إليه أحد.

وأضاف آخرون: برغم كل شيء إلا أن صوتها جميل يأخذ الروح إلى مسارب ساحرة، ويؤثر في وجدان المتلقي بشكل فاعل.

شاهد المدحة من هنا وتفاعل الجمهور “سلاف الياس”:

الخرطوم – “كوش نيوز“