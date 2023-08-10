حرب السودان والتعليم.. تركت سارة البالغة من العمر 19 عاما كتبها وجهاز الكمبيوتر الخاص بها





عصف الصراع المحتدم بين طرفي الأزمة في السودان بقطاع التعليم، متسبباً في إغلاق المدارس وإلغاء الامتحانات.

وعندما أجبرت الحرب في العاصمة السودانية سارة الشريف وأسرتها على الفرار، تركت الطالبة التي تدرس تكنولوجيا المعلومات والبالغة من العمر 19 عاما كتبها وجهاز الكمبيوتر الخاص بها.

وتعيش حالياً في سنار الواقعة على بعد 30 كيلومترا جنوب شرقي الخرطوم، وتعاني من ضعف الإنترنت ولا تملك جواز سفر لترك السودان، ولا تجد، شأنها شأن كثيرين، سبيلاً لمواصلة دراستها في وقت يحتدم فيه القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وهوى الصراع، الذي بدأ في منتصف أبريل، بنظام التعليم المتعثر في السودان إلى حالة من الانهيار مع إغلاق العديد من المدارس أو تحويلها لملاجئ للنازحين وإلغاء معظم امتحانات نهاية العام وتقول سارة الشريف إن هذه الحرب تؤدي إلى نهاية التعليم في السودان وتحول الأمور من سيء إلى مستحيل.

وأشعل الصراع معارك يومية في شوارع الخرطوم وعادت معه الهجمات العرقية في دارفور وتسبب في تشريد أكثر من أربعة ملايين داخل السودان وعبر حدوده. وتقول سيمون فيس، المسؤولة بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في السودان، إن هناك عدداً مقلقاً من التقارير التي تفيد بتجنيد جماعات مسلحة للفتيان والفتيات.

وتشير الأمم المتحدة إلى أن 89 مدرسة على الأقل في سبع ولايات تُستخدم ملاجئ للنازحين، ما يثير مخاوف من عدم تمكن الكثير من الأطفال من دخول المدارس في العام الدراسي الجديد، ليتركهم ذلك عرضة لعمالة الأطفال وسوء المعاملة. وألغت وزارة التربية والتعليم، أمس، معظم امتحانات نهاية العام في المناطق المتضررة من الحرب.

وقالت سحر عبد الله، وهي معلمة نازحة من الخرطوم لجأت إلى سنار: «في ظل الواضع الراهن هذا، أي زول يشوف إنه مستحيل يكون في عام دراسي جديد». وحتى قبل اندلاع الصراع، صنفت منظمة أنقذوا الأطفال السودان واحدة من البلدان الأربعة الأولى على مستوى العالم التي يواجه فيها التعليم خطراً شديداً.

وتشير المنظمة الخيرية إلى أن عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس ارتفع حالياً إلى تسعة ملايين من 6.9 ملايين، ونزح أكثر من مليون طفل في سن الدراسة، وأغلقت 10400 مدرسة على الأقل منذ بدء القتال.

“رويترز + صحيفة البيان”