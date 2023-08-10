بعد اجتماع جديد.. هل تغير موقف مبابي من البقاء مع باريس سان جيرمان؟





كشفت تقارير إعلامية عن تطورات جديدة تتعلق بمستقبل كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

مبابي أثار جدلا واسعا في الفترة الأخيرة، بعدما أكد أنه لن يفعل بند تمديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025، مع تمسكه بالبقاء مع الفريق في الموسم المقبل، ما يعني رحيله مجانا في صيف 2024.

من جانبه يرغب باريس سان جيرمان في بيع مبابي هذا الصيف، لتجنب رحيله مجانا العام المقبل، وهو ما تسبب في خلاف بين الطرفين.

وبالتزامن مع الشكوك المحيطة باستمراره في باريس، ظهرت أنباء عن وجود اتفاق بين ريال مدريد ومبابي، وتضاربت التقارير حول موعد إتمام الصفقة، وما إذا كانت ستتم هذا الصيف أو في العام التالي.

وبحسب ما ذكرته شبكة “RMC” الفرنسية، فإن مبابي عقد اجتماعا جديدا مع عدد من مسؤولي باريس سان جيرمان (الخميس)، على رأسهم ناصر الخليفي رئيس النادي، ولويس كامبوس المدير الرياضي.

وأشار التقرير إلى أن مبابي أخبر مسؤولي باريس يتمسكه بموقفه بالبقاء لنهاية عقده والرحيل مجانا في الصيف القادم.

على جانب آخر تتمسك إدارة سان جيرمان أيضا بموقفها، ما ينذر باستمرار استبعاد مبابي من تدريبات الفريق الأول كنوع من الضغط.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت في وقت سابق أن باريس سان جيرمان ينوي أيضا استبعاد كيليان مبابي من مباراته الافتتاحية في الدوري الفرنسي ضد لوريان والتي ستقام في 12 أغسطس/آب الجاري.

العين الاخبارية