اتهام “الدعم السريع” باغتيال مصور تلفزيوني واعتقال صحفي





اتهمت كل من نقابة وشبكة الصحفيين السودانيتين قوات “الدعم السريع” باغتيال المصور بتلفزيون السودان، عصام حسين، داخل منزله بمدينة أم درمان.

وقالت النقابة إن المصور الصحفي حسين قتل على يد قوات الدعم السريع، مشيرة إلى أنه وجد ميتاً داخل منزله في حي بيت المال بأم درمان.

وذكرت في بيان أن أفراد عائلته قالوا إنه قتل برصاصتين، إحداهما في الرأس، بواسطة أفراد من الدعم السريع، بعد رفضه إخلاء منزله، مشيرة إلى مواراة جثمانه داخل فناء منزله.

وأشارت النقابة إلى أن حسين يعتبر من أمهر مصوري البرامج المشهورة، وأبرزها برنامج “أسماء في حياتنا”.

واستنكرت شبكة الصحفيين، في بيان، اغتيال حسين، معربة عن رفضها للانتهاكات المتزايدة التي ترتكبها قوات الدعم السريع بحق المواطنين العزل وضد الصحفيين والنشطاء والأطباء والمحامين وشباب لجان المقاومة.

كما اتهمت نقابة الصحفيين قوات الدعم السريع باعتقال الصحفي ناصر النور، والاعتداء عليه بالضرب والتعذيب.

الجزيرة