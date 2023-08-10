السودان يسمح باستيراد أدوية من الدول ذات النظام الرقابي المعتمد





أعلن المجلس القومي للأدوية والسموم ، عن السماح بتوريد أدوية من الدول ذات النظام الرقابي والمعتمدة من المجلس وذلك عملاً بأحكام قانون الأدوية والسّموم للعام “2009م”، وموجهات المنظمات العاملة في مجال تنظيم التعامل مع الأدوية لمجابهة الطوارئ الصحية التي ألمت بالبلاد جراء الحرب الدائرة.

واشترطت الأمانة العامة للمجلس في تعميم موجه لوكلاء الشركات المستوردة للسماح باستيراد الأدوية من الدول ذات النظام الرقابي المعتمد وفقاً لقائمة تم تحديدها، اشترطت أن يكون المصنع مسجلاً و الدواء مسوقاً بإحدى الدول ذات النظام الرقابي المعتمد ولا يشترط أن يكون مدرجاً بسجلات المجلس القومي للأدوية والسّموم، مع تقديم مستندات تثبت ذلك.

وأن ترسل طلبات الاستيراد عبر الإيميل “Infostata @gmail.com “متبعة الخطوات المعتمدة للاستيراد

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